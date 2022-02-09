Sanchez - Komşiç görüşmesi
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Komşiç'in gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar MADRİD - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da ikili görüşme yaptı.
Komşiç'in gelişi ve karşılanması
Görüşmeden detaylar MADRİD - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da ikili görüşme yaptı.