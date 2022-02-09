Sanchez - Komşiç görüşmesi - Haberler
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Sanchez - Komşiç görüşmesi

AA - Güncel
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Komşiç'in gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar MADRİD - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da ikili görüşme yaptı.

Komşiç'in gelişi ve karşılanması

Görüşmeden detaylar MADRİD - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da ikili görüşme yaptı.

Sanchez - Komşiç görüşmesi

Sanchez - Komşiç görüşmesi

Sanchez - Komşiç görüşmesi

AA - Güncel

Başbakanlık, İspanya, Madrid, Güncel, Haberler

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