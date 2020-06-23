Sancar, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sancar, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "İnandıklarımız ve değerlerimiz için yürüyoruz, yürüyüşümüz devam edecektir.

Sancar, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
23.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:46

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "İnandıklarımız ve değerlerimiz için yürüyoruz, yürüyüşümüz devam edecektir. Haksızlığa ve adaletsizliğe uğrayan herkes için ve yürek birlikteliği için bunu yapıyoruz." dedi.0

Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 Mart'ta verilen aranın ardından partisinin TBMM grup toplantısında bir konuşma yaptı.

HDP'nin biri Edirne, diğeri Hakkari olmak üzere iki koldan başlayıp Ankara'da sonlandırmayı planladığı "demokrasi yürüyüşü"ne mola verdiklerini belirten Sancar, demokratik bir zeminde, kamu düzenini ihlal etmeyecek şekilde yürüyüş yapmak istediklerini ancak her seferinde engellendiklerini savundu.

Baroların yapısıyla ilgili planlanan değişikliği protesto etmek amacıyla "Savunma Yürüyüşü" yapan avukatların engellendiğini öne süren Sancar, bu durumun, iktidarın kendisi dışında herkesten korktuğunun tezahürü olduğunu iddia etti.

Haysiyeti hedef alınan herkesin açıkça cesaret göstermesi gerektiğini belirten Sancar, "İşte barolar da bu haysiyeti göstererek sahadaki yerlerini aldı. Aralarında öğrencilerim ve meslektaşlarım var, hepsini kutluyor, sevgiyle selamlıyorum. Onlar yargıdaki herkesin haysiyetini savunuyor. Onun için bu yürüyüşe ben, 'haysiyet yürüyüşü' diyorum." diye konuştu.

Sancar, gelinen aşamada Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe karşı topyekun mücadele verilmesinden yana olduklarını belirterek, "Bu nedenle demokrasi ittifakı çağrısı yapıyoruz. Bütün bunlar, ancak birlikte mücadeleyle durdurulabilir. Bizim gücümüz ve kararlılığımız var. En çok da bunun için bize saldırıyorlar. Biz yine direnir yine yürürüz. Artık herkes görmeli ki bu mesele sadece HDP'nin değildir. Bu, adaleti ve barışı özleyen herkesin meselesidir. Onun için 'Birlikte hareket edelim' diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bütün darbe kararları yok sayılsın"

Hukuk tanımayan bir iktidara ancak "darbeci" denilebileceğini ifade eden Sancar, "İktidar, darbecilere karşı olduğunu söylüyor. Sanıyorlar ki toplum bunları anlamıyor. Bir zaman toplumu aşağılayanlara karşı en büyük güç kendilerinin olduklarını söylüyorlardı ancak şimdi ise politikalarıyla toplumu aşağılıyorlar." ifadesini kullandı.

Sancar, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan ve dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve iki bakan hakkında idam hükmü veren Yüksek Adalet Divanı kararlarının yok sayılmasını öngören kanun teklifini yerinde bulduklarını dile getirdi.

Diğer darbe dönemlerine ait kararların da yok sayılması için adım atılmasını isteyen Sancar, darbeler arasında ayrım yapılamayacağını kaydetti.

Sancar, "Hep birlikte sesimizi yükseltelim. O zaman sesimiz duyulacak, yankı bulacaktır. Bu konudaki inancımızı asla kaybetmeyelim. İnandıklarımız ve değerlerimiz için yürüyoruz, yürüyüşümüz devam edecektir. Haksızlığa ve adaletsizliğe uğrayan herkes için, yürek birlikteliği için bunu yapıyoruz. Hiç kimse için 'Arkamızda yürüsün' demiyoruz. Bu yürüyüş, özgürlük, adalet ve haysiyet yürüyüşüdür. Bu değerleri önemseyen herkes bulunduğu yerden itiraz etsin. Onurlu insanlar için itiraz edebilecek birçok yol vardır." dedi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok Haber
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Türkiye'de Güney'in Maldivleri olarak bilinen plajda oluşan hortum şezlongları parçaladı
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
Bilim Kurulu Üyesi'nden YKS açıklaması: Bulaş riski çok düşük, çocuklarımız arasında kaybın olma ihtimali yok
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Alişan Seda Sayan Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sancar, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 14:59:58. #1.14#
title