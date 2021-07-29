SANCAR HDP'SİZ YÜRÜMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRENLER SONRADAN PİŞMAN OLURSA HESABINI HALKA VERİRLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SANCAR HDP'SİZ YÜRÜMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRENLER SONRADAN PİŞMAN OLURSA HESABINI HALKA VERİRLER

SANCAR HDP'SİZ YÜRÜMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRENLER SONRADAN PİŞMAN OLURSA HESABINI HALKA VERİRLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Dere Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etmek üzere Bitlis'e geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Dere Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etmek üzere Bitlis'e geldi. Sancar, Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder. Kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler. Bitlis esnafını nasıl mağdur ettiklerinin farkındayız dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Bitlis'te yürütülen 'Dere Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılan esnafı ziyaret etmek üzere kente geldi. Partililerin katıldığı toplantının ardından Ulu Cami Meydanı'nda konuşma yapan Sancar, HDP'nin kimseyle bir ittifak içinde olmadığını söyledi. Sancar, Bitlis'te yürütülen proje kapsamında alınan kararların milletvekiline sorularak alındığını, doğrusunun bu projelerin muhatabı olan halka sormak olduğunu söyledi. Sancar, Bizim diğer partilere bir çağrımız yok. Yok efendim şu ittifakmış, bu ittifakmış, bizi ilgilendirmiyor. Şu şahıs adaymış, bu şahıs adaymış bizi ilgilendirmiyor. Biz yolumuza sizlerle devam ediyoruz. Bu yolda sizlerin görüşlerini alarak, sizlerin bu etkisini görerek, yaptığımız toplantılarda bizlere söylenenleri dikkate alarak kararlarımızı vereceğiz. Bundan sonraki yol haritamızın ne olduğunu herkese ilan edeceğiz. Kim gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder. Kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler. Bitlis esnafını nasıl mağdur ettiklerinin farkındayız. Ayrımcılıkla, rant yaratarak, burada Bitlis'i yıkmaya çalıştıklarının farkındayız. Elbette sağlıklı bir kentsel yenilenme için biz de destek veririz. Ama tek kişinin kararı ile değil. Sarayda bir kişi karar alacak, gelecek bir bakanlık burada planlar yapacak, planları yaparken de buranın rantını yiyen bir iki milletvekilini çağıracak, onların çıkarına göre yapacak. Yok böyle yağma. Buna izin vermeyeceğiz dedi.

AŞI OLUN ÇAĞRISI YAPTI

Mithat Sancar, vatandaşların sokaklardaki dedikodulara aldırış etmeden aşı olması gerektiğini belirterek, Şimdi madem aşılar geç de olsa geldi. Artık bizlerde kendimiz için, sevdiklerimiz için halkımız için, geleceğimiz için aşı olalım. Başka şeylere kulak asmayalım. Aşıyı olalım, taleplerimizi yine en yüksek sesle dile getirelim. Sağlık hakkı en önemli haklardandır. Ama sağlık hakkının ana dilinde verilmesi de kutsal bir haktır dedi.

SANCAR HDP'SİZ YÜRÜMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRENLER SONRADAN PİŞMAN OLURSA HESABINI HALKA VERİRLER
SANCAR HDP'SİZ YÜRÜMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRENLER SONRADAN PİŞMAN OLURSA HESABINI HALKA VERİRLER
SANCAR HDP'SİZ YÜRÜMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRENLER SONRADAN PİŞMAN OLURSA HESABINI HALKA VERİRLER
SANCAR HDP'SİZ YÜRÜMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRENLER SONRADAN PİŞMAN OLURSA HESABINI HALKA VERİRLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Koca: '(50 yaş üzerine 3. doz) Aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor.
Koca: "(50 yaş üzerine 3. doz) Aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fazıl Küçük Ersin Tatar Devlet Bahçeli
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Oğulcan Engin Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Eda Erdem Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SANCAR HDP'SİZ YÜRÜMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRENLER SONRADAN PİŞMAN OLURSA HESABINI HALKA VERİRLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 19:02:31. #1.15#

title