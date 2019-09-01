01.09.2019 16:00

- Sancaktepeli kadınlardan el emeği göz nuru aile ekonomisine katkı

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi kadınların el emeği göz nuru doğal ürünlerini sergileyip satışa sunduğu "Altıneller Çarşısı" açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Döğücü, "Bu bizim kadınlarımız seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projemiz bugün bunu gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sancaktepe 15 Temmuz stadyumu önünde açılan "Altıneller Çarşısı"na Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından çarşının açılışı kurdele kesimi ile gerçekleşti. Başkan Döğücü stantları gezerek bilgi aldı.

Sancaktepeli kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri "Altıneller Çarşısı'nda" satarak aile bütçesine katkı sağlayacağını açıklayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bu bizim kadınlarımız seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projemiz bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Burada 100'e yakın stant var. Kadınlarımız burada kendi ürettikleri yiyecekten el işlerinden, seramikten her şeyden gelip burada sergiliyorlar. Onların satışını yapacaklar. Herkes direk üreticisinde almış olacak. Hem hanımlarımıza bir ekonomik katkısı olacak hem de herkes burada ilk elden doğal olarak üretilmiş ürünleri almış olacaklar. Bunu ilerleteceğiz. Devamlı hale getireceğiz . sene içinde de 3 ayrı bölgede de aynı faaliyeti göstereceğiz" dedi.

El emeği ürünler yapan Pınar Yediok, "El yapımı babet yapıyorum. Oyuncak bebekler yapıyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir olanak sağladığı için. Bu etkinlik sayesinde aile ekonomisine katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA