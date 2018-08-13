Sancaktepe Tem Otoyolu'nda Yeni Yan Yollar Yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Sultanbeyli Kavşağı arasında yapılacak yan yollarla trafik rahatlatılıyor. 4 kilometre uzunluğundaki yan yol projesi kapsamında 1 adet Altgeçit, 6 adet üst geçit yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Sultanbeyli Kavşağı arasında trafiği rahatlatmak için yol inşa ediliyor. Yol çalışmaları nedeniyle 13 Ağustos ve 15 Ağustos günleri arasında Ankara - İstanbul, İstanbul- Ankara istikametinde trafik akışında değişmeler olacak.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nun Samandıra kavşağı ile Sultanbeyli kavşağı arasında trafiği rahatlatmak için 4 kilometre yan yol inşa ediyor. Projede 1 adet Altgeçit, 6 adet üst geçit yapılacak. Altgeçit, Ataşehir'den gelip Sancaktepe, Sultanbeyli'ye güney yan yoldan devam etmek isteyen vatandaşlara TEM Otoyolu Samandıra kavşağının altından ulaşım imkanı sağlayacak.

Yapılacak üstgeçitlerden biriyle Sancaktepe ilçesini ikiye ayıran TEM Otoyolu birbirine bağlanacak. 5 adet üst geçitle Sancaktepe İlçe merkezine giden yoğun trafikle kesişen TEM yan yolları üst geçitlerle birbirine bağlanacak trafik sıkışıklığı önlenecek.

TEM otoyolu Samandıra TEM yan yolları yapımı kapsamında Samandıra mevkinde köprü üst geçit montajı yapılacak. Çalışmalar; 13 Ağustos 2018 22: 00 ve 14 Ağustos 2018 06: 00 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikametinde,14 Ağustos 2018 22: 00 ve 15 Ağustos 2018 06: 00 saatleri arasında İstanbul-Ankara istikametinde, trafik akışı diğer istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak.

İBB yetkililer Çalışma yapılan kesimde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücüleri uyardı. - İSTANBUL