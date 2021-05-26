Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı
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Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi.

TEM Otoyolu Samandıra Mevkii Ankara İstikametinde demir yüklü TIR devrildi. Yol tamamen trafiğe kapandı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay 14. 30 sıralarında Sancaktepe ilçesi Samandıra mevkii TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sezer Şimşek kontrolündeki 34 DJB 301 plakalı Mercedes marka TIR seyir halindeyken yan yattı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatan TIR TEM yolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan TIR sürücüsü hastaneye kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi sonucu Ankara İstikameti trafiğe kapandı. TIR kazası havadan görüntülenirken ekiplerin TIR TEM'den kaldırma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda TIR kazası: TEM trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı
TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı
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