SANCAKTEPE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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SANCAKTEPE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda ilerleyen otomobilde yangın çıktı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE Tem Otoyolu'nda ilerleyen otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sırlarında Sancaktepe TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen otomobilde çıktı. Kullandığı 34 DBY 736 plakalı otomobilden çıkan dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridinde durdurdu. Sürücü kendisini dışarı atarken otomobil bir anda alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 4 şeritlik otoyolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

SANCAKTEPE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

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SANCAKTEPE TEM Otoyolu'nda ilerleyen otomobilde yangın çıktı.

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