Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi tedaviye başladı
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Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi tedaviye başladı

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi tedaviye başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan tarihinde yaptığı açıklamanın ardından temelleri atılan ve yapımı 45 günde tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı.

04.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:33

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi tedaviye başladı

Hastane havadan görüntülendi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan tarihinde yaptığı açıklamanın ardından temelleri atılan ve yapımı 45 günde tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. Acil Durum Hastanesi havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de 45 günde yapımı tamamlanan ve 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde koronavirüs hastalarının tedavisine başladı. 1008 yataklı Acil Durum Hastanesi'nde 432 yoğun bakım odası, 576 tek kişilik servisi bulunuyor. Teknolojik altyapısıyla dikkat çeken hastanede, bütün odalar ihtiyaç halinde yoğun bakım odalarına dönüştürülebiliyor. Hastanenin acil servislerinde tek kişilik müşahede odaları yer alırken, acil servise gelen hastalara ilk müdahale burada yapılıyor. Hastanede MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, 3 adet tomografi ve 2 adet MR cihazı bulunuyor. 3 boyutlu görüntüleme yapan tomografi cihazları koronavirüs vakalarının tespit ve tedavisinde önemli rol oynuyor. Acil servislerinde 2'şer tane CPR olarak adlandırılan yaşam destek odaları bulunuyor. Bu odalar ani kalp durması ya da nefes alamama gibi vakalarda çok kısa sürede müdahale edilmesi sağlanıyor.

"Diğer hastaneler kovid öncesi işlevselliğine kavuşacak"

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, "Hastanenin amacı pandemi olduğu için ilk olarak pandemi hastalarını almaya başladık. Yeni bir hastane olması nedeniyle kontrollü bir geçiş yapıyoruz. Bugün itibariyle 70 civarı hasta olmasını bekliyoruz. Burası dar bir alanda çok iş yapılabilecek bir şekilde kurgulanmış. Acilin arkasında görüntüleme merkezimiz, onun arkasında ameliyathanelerimiz ve yoğun bakım ünitelerimizin olduğu bir kurgu var. İlk olarak servis hastalarımızı almaya başladık. Hastalarımız izole odalarda yatırıyoruz. Anadolu yakasındaki bütün pandemi hastalarını buraya nakledeceğiz. Karşıya da yine benzeri şekilde yapılmış bir hastanemiz var. O da Avrupa yakasındaki pandemi hastalarını transfer edecek. Diğer hastanelerimiz de kovid öncesi işlevselliğine kavuşmuş olacak. Hastanemiz kovid hastalarımıza yönelik hizmet verebilecek tek kişiye özel oluşturulmuş yoğun bakım, servis ve müşahede odalarından oluşuyor" dedi.

"Her odamız yoğun bakım ünitesine dönüştürülebiliyor"

Hastanenin özellikle görüntüleme anlamında çok güçlü bir tomografi altyapısı olduğunu söyleyen Yiyit, "Çok çabuk ulaşılabilir bir alanda 432 yoğun bakım ünitemiz var. Bu büyük bir nimet. 576 tek kişilik hasta odamız da istendiğinde yoğun bakım yatağına döndürülebiliyor. Hatta çok daha sıkıştığımız da hasta odaları ve yoğun bakım odalarını ikişer kişiliğe de döndürebiliriz. Altyapısı onu da kaldırabilir. Hastanenin diyaliz altyapısı da oldukça zengin. 72 yatağımızda diyaliz altyapısı var. Hastalar yatağından oynamadan diyaliz hizmeti alabilecek" diye konuştu.

"45 günde hastane inşa etmek mucize gibi bir şey"

Başhekim Yiyit, "Bu hastane pandemi sonrasında imkanları itibariyle tıkandığımız birçok yerde çıkış noktamız olacak. Hastaları hızlı bir şekilde alabileceğiz. Muayene edebileceğiz. Görüntülemelerini yapabileceğiz. Ameliyata alabileceğiz. Olası bir deprem de bu hasta oldukça ön plana çıkacak. Yoğun bakım gerektirecek her türlü problemi burada yönetebiliriz. Yurt dışından da gelecek hastalarımızı ameliyatlarını ve yoğun bakım tedavilerini çok kısa süre tamamlayıp ülkelerine geri dönmelerini sağlayabiliriz. Bu sağlık anlamında geldiğimiz noktanın tescili. 45 günde bir hastane inşa etmek masal değil mucize gibi bir şey" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi drone ile havadan görüntülendi.

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi tedaviye başladı

Kaynak: İHA

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