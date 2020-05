Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açıldı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 45 günde yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 45 günde yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, hastane çalışanları ve sağlık personeli de katıldı. Törende Prof. Dr. Feriha Öz'ün kızı Fulya Öz, gelini Büge Öz ve oğlu Ferhan Öz de yer aldı.

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane içerisinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Tören alanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak sandalyelerin aralıklarla dizildiği, görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Biz kadirşinas bir milletiz. Ülkemize hizmet eden, bu uğurda fedakarlık gösteren hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy'de inşa edilen hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener'in ismini verdik. Böylece ömürlerini insan sağlığına adayan, salgın döneminde de yine büyük bir gayretle çalışırken son nefeslerini teslim eden hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN HER BİRİNE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ"Erdoğan, "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun ismini de Okmeydanı'nda inşa edilen şehir hastanesine verdik. Aynı şekilde Hadımköy'de restore edilen hastaneye de Sultan 2. Abdülhamid'in askerlerimiz için inşa ettiği, burayı da şöyle tepeden tırnağa restore etmek suretiyle Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un ismini vererek, bu sağlık, eğitim ve hayır gönüllüsü büyüğümüze vefamızı gösterdik. Yunus Emre ne güzel söylemiş, 'bir hastaya vardın ise bir içim su verdin ise yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi'. Hastaya bir yudum su vermeyi, Hak şarabın içmek ile eş gören bir medeniyetin mensupları olarak sağlık çalışanlarımızın her birine şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu. "SAĞLIKTA SAĞLIK TURİZMİNİ HEDEFLİYORUZ VE BUNU BAŞARACAĞIZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanenin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ekibini, özellikle yüklenici firma Rönesans grubunu mimarından mühendisine, işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Tabii bu arada Rönesans firmasına özellikle şahsım, milletim adına ayrıca şükranlarımı ifade edeceğim o da şudur, malum gerek Murat Dilmener, gerek Feriha Öz her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve bunlardan bir tanesinin tamamen bedeli kendilerine ait. 'Bu bedel bize ait olacak' dediler ve bir tanesinden bizden herhangi bir bedel istemiyorlar. Biz sadece bir tanesinin bedelini kendilerine ödeyeceğiz. Onun için de kendilerine şahsım, milletim adına ayrıca teşekkür ediyorum. Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye, hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de işte buradaki gibi yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Kapasitesinin tamamı gerektiğinde yoğun bakım altyapısına sahip olan bu hastanemizi, iki ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Tabii bir başka özelliği var. Hemen pist burada. Aynısı Murat Dilmener'de de var. Malum Yeşilköy Havalimanı. Burası da daha önce askeri havaalanıydı. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde rahatlıkla pist var, bu piste inecek ve buradan yürüme mesafesinde hemen hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için geçerli. Orada da yine havaalanına gelecek ve oradan yürüme mesafesinde hastaneye inecek. Tedavi bitti, yine hemen uçağıyla gitmesi gereken yere gidecek. İster ulusal, ister uluslararası hepsine hazır. Niye? Dedik ya sağlıkta sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Şayet salgın acil bir ihtiyaç göstermiş olsaydı bu süreyi belki daha da kısaltabilirdik" diye konuştu. "GEÇEN YIL 750 BİNE YAKLAŞAN YABANCI HASTA SAYISININ ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KATLANARAK ARTMASINI BEKLİYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojinin en ileri seviyede olanlarını transfer ettik. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastaneler vatandaşlarla birlikte şifayı Türkiye'de arayan herkese hizmet verecek. Geçen yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasını bekliyoruz. Salgın sürecinde sağlık konusunda ülkemizin elindeki imkanların kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığına inanıyorum. Zira şu an itibariyle 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik. Nazlanmadık, dedik ki 'Madem burada kısıntı var, biz de elimizden geleni yapacağız'. Bir başka adım son 18 yılda inşa ettiğimiz 1526 yeni hastane, 4 bine yakın tedavi kurumu, toplamda 240 bini bulan yatak kapasitesi, 1 milyon 100 bine yaklaşan sağlık çalışanı sayısı seviyesine biz hocalarımızın gayretleri, bizim hazırladığımız fiziki mekanlarla ulaştık. Ülkemiz hastanelerinde 48 adet olan, lütfen buraya çok dikkat edelim, MR sayısını 906'ya, 323 olan bilgisayarlı tomografi sayısını 1210'a, 4 bin 891 olan diyaliz sayısını 17 bin 640'a, 889 olan yoğun bakım yatağı sayısını 40 bine, 618 olan ambulans sayısını 5 bin 382'ye çıkartmamış olsaydık herhalde bu başarıyı gösteremezdik" şeklinde konuştu.Erdoğan, "Muhalefetin adeta topa tuttuğu şehir hastanelerinin yüksek kapasiteleri ve güçlü alt yapılarıyla ne kadar önemli olduğunu bu süreçte çok daha iyi gördük. Bugüne kadar hizmete açılan 16 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip 11 şehir hastanesinin her birini dünya çapında sağlık kuruluşları olarak inşa ettik. 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' ifadesine uygun şekilde, dünyanın en büyük mutluluğunu sağlık olarak gören bir inançla ülkenin dört bir yanını en modern tesislerle donattık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla sağlık hizmetlerinin kapasiteni artırmak ve kalitesini yükseltmek için yaptığımız her yatırımın karşılığını aldık. Feriha Öz hocanın 3 çocuğu da onun gibi tıp alanında profesör. Öz'ün çocuklarına rica ettim, dedim ki yetiştireceğiniz öğrenciler çok çok önem arz ediyor. Zira tıpta biz fiziki mekanları hazırlıyoruz. Ama biz fiziki mekanları hazırlarız, hocaları ise siz yetiştirecek ve hocalarımızla da bu fiziki mekanlar ayrıca güç bulacak. Bunu ne kadar başarırsak, bu işte ne kadar büyük hamleler yaparsak, inanıyorum ki bu hastanelere gelen hastalarımız da oradaki gördükleri kabiliyetli hocalarımızla birlikte şifa bulacak ve ondan sonra da dualar hem size hem bize olacak" dedi.

SAĞLIK SİSTEMİErdoğan, "Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetli genel sağlık sigortası sistemini Türkiye'de kurmanın önemi salgın sürecinde daha iyi anlaşıldı. Amerika bile çözemedi işi. Rusya çözemedi işi. Hepsi sıkıntıda. Bizden destek istediler. Biz de her yere gönderdik. Madem ki bizde var göndeririz dedik. Ürettik, üretiyoruz. Serbest ve ücretli çalışanlar zaten gayet makul pirim ödemeleriyle sistemde yer alıyor. Ayrıca dileyen herkes de sadece ayda 88 lira ödeyerek genel sağlık sigortasına dahil olabiliyor. Bu rakamı ödeyebilecek gücü olmayan vatandaşların primlerini ise tümüyle devlet olarak üstleniyoruz. Teşhisin, tedavinin, ilacın tamamı genel sağlık sigortası kapsamına girdiği için vatandaşlar herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Özel sağlık kuruluşlarından hizmet almak isteyenler de genellikle oldukça makul bir rakam olarak farkı ödeyerek bu imkandan yararlanabiliyor" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Salgın döneminde özellikle Hollanda'da çalışan ve ölüme terk edilen bazı vatandaşlarımızı ambulans uçaklarla getirdik, tedavileri devam ediyor. Bu hizmetleri bütçeyi alt üst etmeyecek, maliyetin gayet dengeli olduğu ekonomik bir zeminde veriyoruz. Türkiye'deki genel sağlık sigortasını incelemek için dünyanın dört bir yanından heyetler ziyarete geliyor. Salgın döneminden sonra da hem sağlık tesisleri hem de genel sağlık sigortası başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecek" dedi.

"RABBİME BİNLERCE ŞÜKÜR OLSUN Kİ BUNCA EMEK, BUNCA ÇABA BOŞA GİTMEMİŞ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte milli iradeden aldığı güçle bu kısır döngüyü kırmak için mücadele verenlerden bazıları darağacına gönderilmiş bazıları da aynı akıbetle tehdit edilmiştir. Rahmetli Abdülhamid-i Sani, Gazi Mustafa Kemal, Adnan Menderes ve Turgut Özal gibi isimlerin milletimizin gönlünde taht kurmasının gerisinde işte bu gerçek vardır. Milletimizin 18 yıldır gerektiğinde canı pahasına bizim yanımızda yer alması da bu mücadele silsilesinin devamıdır. Türkiye'de bu dönemde yaşanan her hadiseyi, gerisindeki bu büyük fotoğrafın bir parçası olarak görmek gerekiyor. Rabbime binlerce şükür olsun ki bunca emek, bunca çaba boşa gitmemiş, ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur" diye konuştu.

SANCAKTEPE'YE ŞEHİR HASTANESİCumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün kendisini her gördüğünde, "Başkanım burada da bir şehir hastanesi yapacaktık, ne oldu? Hani bunun vaadini de yapmıştık" dediğini belirterek, "Özellikle şehir hastaneleri yap işlet devret sistemiyle yapıyoruz. Rönesans gibi bir yüklenici firma bulursak buradaki şehir hastanesine de başlayabiliriz. Benden duyurması, araması da Sağlık Bakanımızdan. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile artık acil ihtiyaç kalmadı. Daha bir asır önce 'hasta adam' yaftasıyla tarihe gömülmek istenen bir milletin bugün gıptayla takip edilmesi, bu gerçeğin en yalın ifadesidir. İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var. Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Gençlerimize bugün 567. yıldönümüne ulaştığımız fethin 600. yıldönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız. Biz göremesek de evlatlarımızın Malazgirt Zaferimizin bininci yıldönümü olan 2071'de tüm kayıplarını telafi etmiş, dünya sahnesinde hak ettiği yere gelmiş bir Türkiye'de yaşayacağından eminiz" dedi. SAĞLIK TURİZMDE KAMUNUN ÖNEMLİ KÖŞE TAŞLARI OLACAK"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende yaptığı konuşmasında, "Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini her zamankinden fazla gösterdi. Yetkin bir sağlık ordusu böyle bir dönemde toplumu ayakta tutmuştur. Başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı da test etmiş olduk. Bu hastaneler sadece afet, salgın döneminde kapısını açıp, sonra kapanan hastaneler olarak açılmadı. Normal zamanda da çeşitli alanlarda hizmet verecek. Yurtdışından ve şehir dışından gelenler, uçaktan iner inmez hastaneye ulaşacak. Sağlık turizmde kamunun önemli köşe taşları olacak. Büyüyen sağlık turizmi büyük bir katkı sağlayacak olan bu hastaneler depremden etkilenmeyen yatay bir yapıya sahip" dedi. Bakan Koca, son vakaya kadar tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

"FERİHA ÖZ, BİR EVLAT OLARAK BENİM AÇIMDAN BİR MELEKTİR"Feriha Öz'ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz de törende bir konuşma yaparak, "Feriha Öz, bir evlat olarak benim açımdan bir melektir ve böyle bir modern ve gerçekten hastane gibi bir hastaneye isminin verilmesinden dolayı sizlere şükranlarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim ailemiz adına" dedi. Konuşmaların ardından, açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti. Kurdele kesimi sırasında da sosyal mesafeye uyulduğu görüldü.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA SOHBET ETTİ Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske takarak sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Bir sağlık çalışanı kadına, "Burada mı çalışacaksınız?" diye soran Erdoğan, "Evet" cevabının ardından, "Bence buradan çalışın" dedi. Erdoğan fotoğrafını çekmek isteyenler de poz verdi. Erdoğan daha sonra kendisini fotoğraf çekmek için çağıran sağlık çalışanlarına daha fazla yaklaşamayacağını belirterek, "Siz de sağlık çalışanları olarak çok iç içesiniz, ben size üzülürüm" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri sağlık çalışanlarından alkış aldı. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

RAKAMLARLA SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ•Toplam alan 125.000 m2•Peyzaj ve otopark alanı: 50.000 m2 ( 500 araçlık otopark mevcut)• Kapalı alan: 75.000 m2• Yatak Sayısı: 1008• Ameliyathane Sayısı: 16• Banyolu Hasta Yatak Odası (yoğun bakım altyapısına sahip) : 576 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)• Hasta Yatak Odası (yoğun bakım): 432 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)• Acil Müşahade Yatağı: 36• Triaj Odası: 8• CPR Odası: 2• Tomografi Odası: 4• MR Odası: 4• X-ray Odası: 2

- İstanbul

Kaynak: DHA