SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ AÇILDI
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SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 günde yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

29.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 günde yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, hastane çalışanları ve sağlık personeli de katıldı. Törende Prof. Dr. Feriha Öz'ün kızı Fulya Öz, gelini Büge Öz ve oğlu Ferhan Öz'de yer aldı.

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane içerisinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Tören alanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak sandalyelerin aralıklarla dizildiği, görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, 'Koronavisrü salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız, vatandaşlarımız ve Feriha Öz hocamızın yakınlarına başsağlığı diliyorum dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rönesans firmasına özellikle şahsım ve milletim adına şükranlarımı ileteceğim. Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi. Bunlardan bir tanesinin bedeli tamamen kendilerine ait. Bizden her hangi bir bedel istemiyorlar, biz sadece bir tanesinin bedelini kendilerine ödeyeceğiz dedi.

SAĞLIKTA, SAĞLIK TURİZMİNİ HEDEFLİYORUZ VE BUNU BAŞARACAĞIZ

Erdoğan, 'Hemen pist burada, aynısı Murat Dilmener'de de var. Malum Yeşilköy Havaalanı. Herhangi bir uluslararası hasta buraya gelmek istediğini buraya inecek hemen yürüme mesafesi hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için de geçerli. Tedavi bitti hemen uçağıyla gitmek istediği yere gidecek. Sağlıkta, sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız. Şayet salgın önemli bir durum baş gösterseydi, daha kısa sürede tamamlayacaktık. Teknolojinin en ileri seviyede olanlarını biz buraya transfer ettik diye konuştu.

'YABANCI HASTA SAYISININ KATLANARAK YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının katlanarak yükselmesini bekliyoruz. Biz 90'ı aşkın ülkeye sağlık ürünlerini gönderdik. Burada nazlanmadık. Madem burada sıkıntı var elimizden geleni yapacağız dedik şeklinde konuştu.

ŞEHİR HASTANELERİ

Erdoğan, 'Muhalefetin bizi adeta topa tuttuğu şehir hastanelerinin yüksek kapasitelerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 11 şehir hastanemizin her birini dünya çapında sağlık kuruluşları olarak inşa ettik. Dünyanın en büyük mutluluğunu sağlık olarak gördüğü bir inançla ülkemizin dört bir yanını sağlık hizmetiyle donattık diye konuştu.

Erdoğan, 'Biz bu salgın döneminde özellikle Hollanda'da birçok insanımız ölüme terk edilmişti. Biz onları uçaklarımızla aldık, getirdik. Şimdi tedavileri devam ediyor. Biz bunları ekonomimizi alt üst etmeyecek şekilde gayet dengeli bir sistemle yapıyoruz. İnşallah salgından sonra genel sağlık sistemimiz küresel düzeyde daha çok dikkat çekecektir dedi.

SANCAKTEPE'YE ŞEHİR HASTANESİ

Erdoğan, Sancaktepe'ye şehir hastanesi yapılması konusunda ise '1008 odalıyı hamdolsun süratle yaptık. Ama biz yap işlet devret sistemiyle şehir hastanelerini yapıyoruz. Rönesans gibi bir yüklenici firma bulursak biz de burada Şehir Hastanesi yaparız. Araması Sağlık Bakanı'ndan. Ama şimdilik acil bir durumumuz yok dedi.

'SAĞLIK TURİZMDE KAMUNUN ÖNEMLİ KÖŞE TAŞLARI OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende yaptığı konuşmasında, 'Bugüne kadar sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini her zamankinden fazla gösterdi. Yetkin bir sağlık ordusu böyle bir dönemde toplumu ayakta tutmuştur. Başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı da test etmiş olduk. Bu hastaneler sadece afet, salgın döneminde kapısını açıp, sonra kapanan hastaneler olarak açılmadı. Normal zamanda da çeşitli alanlarda hizmet verecek. Yurtdışından ve şehir dışından gelenler, uçaktan iner inmez hastaneye ulaşacak. Sağlık turizmde kamunun önemli köşe taşları olacak. Büyüyen sağlık turizmi büyük bir katkı sağlayacak olan bu hastaneler depremden etkilenmeyen yatay bir yapıya sahip dedi.

Bakan Koca, son vakaya kadar tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

'FERİHA ÖZ, BİR EVLAT OLARAK BENİM AÇIMDAN BİR MELEKTİR

Feriha Öz'ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz de törende bir konuşma yaparak, 'Feriha Öz, bir evlat olarak benim açımdan bir melektir ve böyle bir modern ve gerçekten hastane gibi bir hastaneye isminin verilmesinden dolayı sizlere şükranlarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim ailemiz adına dedi.

Konuşmaların ardından, açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti. Kurdele kesimi sırasında da sosyal mesafeye uyulduğu görüldü.

RAKAMLARLA SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ

'Toplam alan 125.000 m2

'Peyzaj ve otopark alanı 50.000 m2 ( 500 araçlık otopark mevcut)

? Kapalı alan 75.000 m2

? Yatak Sayısı 1008

? Ameliyathane Sayısı 16

? Banyolu Hasta Yatak Odası (yoğun bakım altyapısına sahip) 576 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

? Hasta Yatak Odası (yoğun bakım) 432 (36 oda diyaliz alt yapısına sahip)

? Acil Müşahede Yatağı 36

? Triaj Odası 8

? CPR Odası 2

? Tomografi Odası 4

? MR Odası 4

? X-ray Odası 2

SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ AÇILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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