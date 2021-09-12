Sancaktepe metro inşaatında göçük: 1 ölü,1 yaralı - Haberler
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Sancaktepe metro inşaatında göçük: 1 ölü,1 yaralı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Sancaktepe metro inşaatında göçük: 1 ölü,1 yaralı

Sancaktepe metro inşaatında meydana gelen göçükte, 1 işçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

Sancaktepe metro inşaatında meydana gelen göçükte, 1 İşçi hayatını kaybederken 1 işçi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi Zaloğlu Rüstem Caddesi üzerinde yürütülen metro inşaatı sahasında dün meydana gelen göçükte 2 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşları tarafından göçükten yaralı olarak kurtarılan işçiler Ömer E. ile İsmail Ö. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçilerden Ömer E. kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsmail Ö'nün tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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