Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi
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Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan TIR bariyerlere girdi.

SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan TIR bariyerlere girdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye ayrımında meydana geldi. İddiaya göre 16 AKU 521 plakalı TIR'ın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyerlere parçaladıktan sonra yön levhası direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Otoyol görevlileri ve jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Parçalanan bariyerler görevliler tarafından yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi. 


- İstanbul
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR bariyerlere girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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