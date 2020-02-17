Sancaktepe, Hüma ve Tolga'ya 'UMUT OL'du

17.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:32

Sancaktepe Belediyesi'ne başvuru yapan Tuğba Gündüz, 6 ay önce ilik yetmezliği teşhisi konan 7 yaşındaki kızı Hüma için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatmak istediğini dile getirdi. Sancaktepe Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Hüma ve Tolga'ya Umut Ol' kampanyasına başta belediye çalışanları olmak üzere birçok vatandaş katıldı.

13-14 Şubat tarihleri arasında belediye hizmet binasının içinde kurulan Kızılay standına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Sancaktepeli vatandaşlar 2 gün süren kampanya boyunca 6 ay önce lösemi hastalığına yakalanan Tolga Eray (33) ve geçtiğimiz Ağustos ayında İlik Yetmezliği teşhisi konulan Hüma Menice Gündüz (7) için seferber oldu.

SADECE 3 TÜP KAN VEREREK HAYAT KURTARABİLİRSİNİZ

3 tüp kan bağışıyla birinin hayatını kurtarmanın mümkün olduğunun altı çizilen kampanyaya katılmak isteyenler Kızılay stantlarına gelerek kan bağışında bulundular. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Tolga Bey Karasu Fen İşleri Müdürü iken, talihsiz bir hastalığa yakalandı, yine Hüma kızımızın annesinin gelip bana kök hücreyle ilgili çalışma yapmamızı hem kendi evladı için hem de bundan sonra ihtiyacı olacaklar için bir farkındalık oluşturmamız gerektiğini söylediğinde çok duygulandım. Onlara destek olmak amacıyla Kızılayımızla güzel bir çalışmaya imza attık. Kızılayımız herkesten kan alıyor, stantları belediye binamızın içine aldık, önce personelimiz olmak üzere dışarıdan gelen halkımıza da bu konuyu duyuruyoruz. Yaşama ihtiyacı olan umut beslemek isteyen hastalarımıza biz buradan destek olmak için kampanyayı başlattık. Kan bağışıyla, kök hücreyle ilgili mücadelemiz devam edecek, Sancaktepe'de herkes bu kampanyaya katkıda bulunacak inşallah" dedi.

Türk Kızılay'ı Çekmeköy Kan Merkezi'nde Sancaktepe bölgesindeki kan bağışı organizasyonlarının düzenlenmesinden sorumlu Gürsu Güler, "Sancaktepe Belediyesi'ne vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kan bağışı ve kök hücre bağışı bizler için çok önemli bu nokta, insanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Kök hücre noktasında yapılan bağışların insanlara hiçbir zararı bulunmuyor, kan bağışı noktasında ise 3 ayda bir erkeklerin 4 ayda bir kadınların kan vermesinde herhangi bir engel bulunmuyor" dedi.

HÜMA'NIN ANNESİ GÜNDÜZ, "KÖK HÜCRE HAKKINDA DAHA ÇOK BİLİNÇLENMELİYİZ"

Kök Hücre bekleyen Hüma Menice Gündüz'ün annesi Tuğba Gündüz, "Hüma'ya ilik yetmezliği teşhisi konulalı 6 ay oluyor. 6 aydır bizler sahalarda, okullarda kök hücre bağışı için kampanyalar düzenliyoruz. Kök hücre tanısı konulan insanların karşılaştığı en büyük zorluklardan birisi verici olacak kişilerin konuyla ilgili yetersiz bilgiye sahip olması, insanlar kök hücre bağışının bel kemiğinden alındığını düşünüyor. Biz de anneler olarak sokaklara çıkıp kök hücre kampanyası, kan verilmesinin ne kadar önemli olduğunu tek tek anlatıyoruz. Sancaktepe Belediyesi'ne gelerek bir başvuruda bulunduk, birimlerini açtılar bize çok güzel destek verdiler. Billboardlarda reklamlarımız geçti, sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyurmaya çalıştık" dedi.

Okuluna gidemediği için üzgün olan 7 yaşındaki Hüma Gündüz, "Dışarı çıkmak istiyorum, okula gitmek istiyorum, 3 tüp kan vererek hayatımızı kurtarabilirler" dedi.

Kaynak: DHA