Sancaktepe'deki zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı
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Sancaktepe'deki zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Sancaktepe'deki zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Samandıra TEM bağlantı yolunda 2 aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan 1 tır kaza nedeniyle fren yapınca yan devrildi.

Devrilen tırın etkisiyle 1 yolcu minibüsü, 2 servis aracı ve 1 otomobil de kazaya karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 1'i ağır 5 yaralıyı ambulanslarla çevre hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle TEM otoyolu istikametine trafik akışı sağlanamadı. Kazaya karışan araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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