Sancaktepe'deki trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Akpınar Mahallesi Meltem Sokak'ta seyir halinde olan Orhan D. idaresindeki 34 MRH 86 plakalı araç, Rüzgarlı Sokak kesişiminde 34 LL 3427 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücü Orhan D. ve aynı araçta bulunan annesi Azime D. yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan anne ile oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz