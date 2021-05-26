Sancaktepe'deki trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sancaktepe'deki trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı

Sancaktepe'deki trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Akpınar Mahallesi Meltem Sokak'ta seyir halinde olan Orhan D. idaresindeki 34 MRH 86 plakalı araç, Rüzgarlı Sokak kesişiminde 34 LL 3427 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücü Orhan D. ve aynı araçta bulunan annesi Azime D. yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan anne ile oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

KOCASININ İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN GASP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜREN KADININ OYUNUNU POLİS BOZDU
KOCASININ İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN GASP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜREN KADININ OYUNUNU POLİS BOZDU
ESENLER'DE APARTMAN GİRİŞİNDE KÜÇÜK KIZA TACİZ İDDİASI
ESENLER'DE APARTMAN GİRİŞİNDE KÜÇÜK KIZA TACİZ İDDİASI
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Evgar Hülya Avşar
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sancaktepe'deki trafik kazasında anne ile oğlu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 14:30:49. #1.15#

title