Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi ölü, 1 kişi yaralandı Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Safa Mahallesi Cami Sokağı'ndaki iki aparmanın önündeki rögarlardan kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri müteahhit Şeker Ş'den sorunun çözülmesini istedi.

Olay yerine gelen Şeker Ş. ile apartman sakinleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine apartman sakinlerinden Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile müteahhit Şeker Ş. silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seyithan Ö. ve Alican Ö. yapılan müdahaleye kurtarılamadı. Şeker Ş'nin tedavisi sürüyor.

Bu arada polisin çevrede aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.

Olaya karıştığı tespit edilen bazı kişilerin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA