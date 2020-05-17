SANCAKTEPE'DEKİ SANAL KUMAR OPERASYONU KAMERADA SANCAKTEPE'de bir işyerinde sanal kumar oynatıldığını tespit eden polis yaptığı baskında 3 kişiyi gözaltına aldı.

SANCAKTEPE 'de bir işyerinde sanal kumar oynatıldığını tespit eden polis yaptığı baskında 3 kişiyi gözaltına aldı. "Sanal tombala" oynatıldığı tespit edilen adreste ele geçirilen 13 bilgisayar inceleme altını alındı. Baskın anı ise polis kamerasına yansıdı.

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler Sancaktepe, İnönü Mahallesi, Sultangazi Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde sanal kumar oynatıldığını tespit etti. Polis izlemeye aldığı binaya girip çıkanları tespit etti. Gerekli delillerin toplanmasının ardından işyerine baskın düzenlendi. Baskında sanal kumar oynattığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Sanal tombala oynatılan işyerinde yapılan incelemede 13 bilgisayar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'n 282. Maddesi gereğince ve kumar oynamaktan idari yaptırım tutanağı düzenledi. Şüpheli İbrahim K.' ya ise TCK'nın 195. ve 228. Maddesi (bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık) suçundan adli işlem yapılması amacıyla polis merkezine teslim edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ele geçirilen bilgisayarların incelemesinin sürdüğünü söyledi.

Kaynak: DHA