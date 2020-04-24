Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı hızla devam ediyor
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, Haber

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı hızla devam ediyor

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı hızla devam ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti.

24.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:19
Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı hızla devam ediyor

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı hızla devam ediyor

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe'deki hastanenin yapımı 18. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve çatılarının koyulduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede bin yataklı hastane yapılacağını, hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söylemişti. Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları 18. gününde de hızla devam ediyor. Hastanenin bazı bölümlerinin tamamlandığı ve yapıların üzerine çatıların koyulduğu görüldü.

Sancaktepe'deki salgın hastanesinin yapımı hızla devam ediyor

Kaynak: İHA

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