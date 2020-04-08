SANCAKTEPE'DEKİ SALGIN HASTANESİ ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ GÜN Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde devam ediyor.

-Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde devam ediyor.

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL, - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını açıklaması sonrası salgın hastanelerinin yapımı için başlayan çalışmalar devam ediyor. Sancaktepe'de yapılacak bin yataklı salgın hastanesi için ekiplerin çalışması ikinci gününde sürüyor. Alanda iş makinelerinin çalıştığı görülürken, sabah saatlerinde hastanenin yapılacağı şantiye alanına yeni iş makineleri de getirildi. Çalışmaların 45 gün içinde bitirilmesi hedeflenirken, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki salgın hastanelerinin salgından sonra da kullanılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Çalışmalardan görüntüler-İnşaat alanına getirilen iş makinesi -Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Kaynak: DHA