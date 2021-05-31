Sancaktepe'deki park ve spor alanı için son viraj
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Sancaktepe'deki park ve spor alanı için son viraj

Sancaktepe'deki park ve spor alanı için son viraj
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sancaktepe Mahallesi'nde yapımı sürdürülen yeni park ve spor alanındaki halı saha ve çocuk oyun setinin kurulacağı noktalar tamamlanırken şelale ve dinlenme noktalarının ise yapımı devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sancaktepe Mahallemizde yapımını sürdürdüğümüz yeni park ve spor alanımızı kısa sürede hizmete açacağız. Bu parkımızdan Ayvalı Mahallemiz de rahatlıkla istifade edebilecek. Burada şelale, spor aletleri, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı ve dilenme noktaları yer alacak." dedi.

Park, yürüyüş yolu ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kısa süre içinde hizmete açılacak.

"520'DEN FAZLA PARKIMIZ VAR"

Keçiören'de 520'den fazla parkın bulunduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye'de en fazla parkın bulunduğu ilçe Keçiören'dir. Mevcut parklarımızı yenileyerek eski düzenine kavuşturduk. Yeni parklarımızı ise ihtiyaca göre tüm mahallelerimizde inşa etmeye devam ediyoruz. Keçiören'in daha yaşanabilir olması için park ve bahçelerimizin sayısını artırıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için yeni spor alanları inşa ediyoruz. İlçemizdeki halı sahaları ücretsiz hale getirerek gençlerimizin hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.?

Kaynak: Bültenler

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