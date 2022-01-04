Sancaktepe'deki palet hırsızları kamerada

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de minibüsle bir iş yerine gelen 4 kişi, dışarda bulunan paletleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sancaktepe'de sabah saatlerinde minibüsle bir iş yerine gelen 4 kişi, müşteri gibi iş yerinden içeriye girdi. Minibüsü paletlerin bulunduğu yere yanaştıran hırsızlar, araçtan inerek paletlerin olduğu yere yöneldi. Dizili paletleri seçerek minibüse koyan hırsızlar, iş yeri çalışanlarının durumu fark etmesinin ardından geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmak istedi. Minibüsün hareket ettiği sırada iş yeri çalışanlarından biri minibüsün kapısını açmak isterken kapı kolu çalışanın elinde kaldı. Hırsızlar, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin kameralarını inceleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

"SAĞ OLSUNLAR, ARACIN ARKA KOLUNU BİZE BIRAKTILAR"

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Minibüsle bir iş yerine gelen 4 kişinin paletleri çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, müşteri gibi içeriye girerek paletlerin olduğu yere yöneliyor. Araçtan inen hırsızlar, paletleri minibüse koyuyorlar. Çalışanları fark eden hırsızlar, geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaşıyorlar.