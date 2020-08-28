Sancaktepe'deki konteynerler hayat kurtaracak Sancaktepe Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan 19 mahalleye, içinde olası bir depremde hayat kurtaracak araç gereçlerin bulunduğu 'Afet Müdahale Konteynerleri' yerleştirdi.

Sancaktepe Belediyesi, ilçe sınırları içinde yer alan 19 mahalleye, içinde olası bir depremde hayat kurtaracak araç gereçlerin bulunduğu 'Afet Müdahale Konteynerleri' yerleştirdi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, meydana gelebilecek olası depremde can kaybını azaltmak, zararlarını önlemek, depremin meydana geldiği ilk anda, profesyonel arama-kurtarma ekipleri afet mahalline intikal edinceye kadar, acil ilk müdahalenin vatandaşlar tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla "Her Mahalleye Afet İstasyonu Projesi (AFİS)" Sancaktepe'de hayata geçirildi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından 19 mahallede belirlenen noktalara yerleştirilen afet müdahale konteynerlerinde, olası bir depremde vatandaşların hayatını kurtaracak kesici ve kırıcı aletler, battaniye, ilk yardım çantaları, jeneratör gibi 45 parça ekipman bulunuyor.

Sancaktepe'nin olası bir depreme hazır olduğunu ifade eden Başkan Av. Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını süresince afet hazırlıklarımız da tüm hızıyla devam etti. Bir yandan pandemiye karşı mücadele verirken bir yandan da olası bir afete karşı ilçemizde önlem ve tedbirlerimizi sürdürdük. Bu tedbirler dahilinde Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermek üzere her mahallemize 1 adet deprem konteyneri aldık.Ülkemizin birinci derece deprem kuşağında olduğu bilincindeyiz ve bu bilinçle hareket eden bir belediyeyiz. Bu hassasiyetimiz, aldığımız önlemler, projelerimiz hep bu yönde atılan adımları içeriyor. İlçemizin her mahallesine bu konteynerleri yerleştirdik. İçlerini afet sonrası kullanılacak kurtarma malzemeleri ile doldurduk. Umarım hiçbir zaman ihtiyaç duyulmaz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA