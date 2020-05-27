Sancaktepe'deki hastaneye "Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi" yazılı yeni tabela takıldı
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Sancaktepe'deki hastaneye "Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi" yazılı yeni tabela takıldı

KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının yazılı olduğu tabela salgın ile mücadelede önemli bir merkez olması planlanan Sancaktepe'deki hastane binasındaki yerini aldı.

Sancaktepe'deki hastaneye
27.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:44
KORONAVİRÜS nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının yazılı olduğu tabela salgın ile mücadelede önemli bir merkez olması planlanan Sancaktepe'deki hastane binasındaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklama sonrasında temelleri atılan "Çok Amaçlı Acil Durum Hastaneleri"nin inşaat çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ve "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Murat Dilmener ile Prof. Dr. Feriha Öz'ün isimlerinin verildiği hastanelerin tabelaları asıldı. Kısa süre içerisinde açılması planlanan Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki hastanede Prof. Dr. Murat Dilmener'in, Sancaktepe'de inşa edilen çok amaçlı hastanede ise Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi yaşatılacak. 

Sarıgazi Mahallesi'ne inşa edilen hastanede ilk günden bu yana hummalı çalışmalar devam ederken, açılış için de geri sayım başladı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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