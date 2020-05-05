SANCAKTEPE'DEKİ HASTANENİN SON DURUMU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KORONAVİRÜSLE mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1008 yataklı hastanenin son durumu havadan görüntülendi.

KORONAVİRÜSLE mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe 'deki 1008 yataklı hastanenin son durumu havadan görüntülendi.

Hastane inşaatı çalışmaları hızla sürüyor. üzde 80'i tamamlanan inşaatta 4 bin işçi 3 vardiya şeklinde çalışıyor. İçinde buzdolabı ve televizyon da bulunacak olan ve hepsi yoğun bakıma çevrilebilecek kapasitedeki odalara yatakları yerleştirilmiş, banyoları da tamamlanmıştı. Odalara daha sonra solunum cihazı gibi sistemler de yerleştirilecek.Bazı binaların duvarları ve çatısının yerleştirme çalışmaları da hızla devam ediyor. 8 bloktan oluşacak olan 1008 yatak kapasiteli hastanenin inşaatı tamamlanan bazı bloklarında yangın, havalandırma, acil anons sistemleri de kuruldu.

- İstanbul

Kaynak: DHA