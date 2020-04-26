SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ KORONAVİRÜSLE mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları sürüyor.

KORONAVİRÜSLE mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları sürüyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, bazı binaların duvarları ve çatısının yerleştirme çalışmaları da devam ediyor. Hastane inşaatı ve çalışmalarda son durum havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA