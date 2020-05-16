Sancaktepe'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı.
16.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:19
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan bin yataklı pandemi hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı.
- İstanbul
Sancaktepe'de 8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin ana yapısı tamamlandı. İçeride çalışmalar sürerken, hastane bahçesinde çiçeklendirme çalışmalarına da başlandı ve hastane yolu kenarı tamamen ağaçlandırıldı. Hastanenin inşaat çalışmaları havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA