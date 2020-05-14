Sancaktepe'deki hastane inşaatında son durum havadan fotoğraflandı
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Sancaktepe'deki hastane inşaatında son durum havadan fotoğraflandı

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki bin 8 yataklı hastanenin yapımı son hızla devam ediyor.

Sancaktepe'deki hastane inşaatında son durum havadan fotoğraflandı
14.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:35

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki bin 8 yataklı hastanenin yapımı son hızla devam ediyor.

Koronavirüsle mücadelede kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki bin 8 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları sürüyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, bazı binaların duvarları ve çatısının yerleştirme çalışmaları da devam ediyor. Hastane inşaatı ve çalışmalarda son durum havadan fotoğraflandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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