SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki bin 8 yataklı hastanenin yapımı son hızla devam ediyor.

SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
14.05.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:41

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki bin 8 yataklı hastanenin yapımı son hızla devam ediyor.

Koronavirüsle mücadelede kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki bin 8 yataklı hastanenin inşaat çalışmaları sürüyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, bazı binaların duvarları ve çatısının yerleştirme çalışmaları da devam ediyor. Hastane inşaatı ve çalışmalarda son durum havadan görüntülendi.

SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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