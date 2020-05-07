SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KORONAVİRÜSLE mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 8 bloktan oluşacak 1008 yataklı hastanenin son durumu havadan fotoğraflandı.

KORONAVİRÜSLE mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 8 bloktan oluşacak 1008 yataklı hastanenin son durumu havadan fotoğraflandı. Bazı bölümlerin çatıları ve duvarları tamamlanırken diğer alanlardaki yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Şantiye alanında yüzlerce işçi çok sayıda iş makinesi çalışıyor.

Kaynak: DHA