Sancaktepe'deki hastane inşaatında son durum havadan fotoğraflandı
07.05.2020 12:52 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:52
KORONAVİRÜSLE mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 8 bloktan oluşacak 1008 yataklı hastanenin son durumu havadan fotoğraflandı.
KORONAVİRÜSLE mücadelede kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 8 bloktan oluşacak 1008 yataklı hastanenin son durumu havadan fotoğraflandı. Bazı bölümlerin çatıları ve duvarları tamamlanırken diğer alanlardaki yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Şantiye alanında yüzlerce işçi çok sayıda iş makinesi çalışıyor.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA