SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
Sancaktepe, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Murat KORKMAZ İstanbul DHAKoronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin yapımı son hızla devam ediyor.

24.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:08
SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Murat KORKMAZ İstanbul DHA

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin yapımı son hızla devam ediyor. Binaların bir kısmının duvar ve çatıları yerleştirilirken, çok sayıda iş makinesi ve işçi çalışmalara aralıksız devam ediyor. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadelede çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1005 yataklı hastanenin bina iskeletleri yapıldı. Bazı binaların duvarları ve çatısı yerleştirilmeye başlandı. Öte yandan hastane çevresindeki yolların yapımına da tüm hızla devam ediliyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, hastane inşaatı havadan görüntülendi.

SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haberler
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Korona mücadelesinde 'gizli silahımız' oruç bozar mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Korona mücadelesinde "gizli silahımız" oruç bozar mı? Diyanet yanıtladı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Karantinadaki oyuncu Aslı İnandık'ın fenomenleri eleştirdiği videolar herkesi kahkahaya boğdu
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Semih Yalçın Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Mustafa Keser Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Fatih Terim Ergin Ataman Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: SANCAKTEPE'DEKİ HASTANE İNŞAATINDA SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 14:28:18. #1.14#
title