Sancaktepe'de yıkım sırasında zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı
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Sancaktepe'de yıkım sırasında zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de riskli olduğu belirlenen binanın yıkımı esnasında binanın bitişiğindeki 4 katlı başka bir binanın kolonları hasar gördü.

Sancaktepe'de riskli olduğu belirlenen binanın yıkımı esnasında binanın bitişiğindeki 4 katlı başka bir binanın kolonları hasar gördü. Hasar gören bina tahliye edildi.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın sahipleri, riskli olduğu gerekçesiyle binanın yıkımına karar verdi. Binanın yıkımı esnasında yan tarafta bulunan 4 katlı bir binanın kolonları zarar gördü. Bina sakinleri hasar gören binadan tahliye edildi. Boşaltılan binanın çevresine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

Yıkımı gerçekleştirilen binanın sahibi İrfan Alan, "Kentsel dönüşüme uydum. Ben burayı yıkacağım dedim. Benim yan taraftaki bina ile konuştuk, ben burayı yıkıyorum dedim. Sabah geldik, yıkım ruhsatı aldık. Kepçe ile başladılar yıkmaya. Yıkarken öbür taraftaki bina da 30-35 yıllık bina, parçaları büyük olduğu için kirişleri zorladı içeriden patlama yaptı. Şu anda bize söylenen 'bina tehlikeye girdi, risklidir, herkes boşaltsın' dediler" dedi.

(Furkan Çon/ İHA)

Sancaktepe'de yıkım sırasında zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı
Sancaktepe'de yıkım sırasında zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı
Sancaktepe'de yıkım sırasında zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı
Sancaktepe'de yıkım sırasında zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı
Sancaktepe'de yıkım sırasında zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı
Sancaktepe'de yıkım sırasında zarar gören 4 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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