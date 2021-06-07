Sancaktepe'de yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku
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Sancaktepe'de yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku

İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku Sancaktepe'de yeni evli çiftin dairesine giren şüpheli şahıslar evde bulunan toplamda 136 bin lira değerindeki altın ve teknolojik aletleri çalarak ortadan kayboldu.

Sancaktepe'de yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku

İSTANBUL - Sancaktepe'de yeni evli çiftin dairesine giren şüpheli şahıslar evde bulunan toplamda 136 bin lira değerindeki altın ve teknolojik aletleri çalarak ortadan kayboldu. Şüpheli şahısların, sokak içerisine gelerek keşif yaptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda evlenen Mustafa ve Nazlı Gemcioğlu çifti sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden ayrıldı. Çiftin evden ayrıldığını gören şüpheli şahıslar, binaya giriş yapıp dairenin kapısını zorlayarak açtıktan sonra içeri girdi. Şüpheli şahıslar toplam 136 bin lira değerinde olan evde buldukları çiftin düğünde takılan altınları ile birkaç teknolojik aleti de çalarak ortadan kayboldu. İş dönüşü evlerinin dağılmış olduğunu gören Gemcioğlu çifti hayatının şokunu yaşadı. Yaşanan olay sonrası durum polis ekiplerine bildirildi. Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

"Düğünde takılan altınlarımız çalındı"

Yaşanan hırsızlık olayı sonrası konuşan Mustafa Gemcioğlu, "Eşimle birlikte adliyede icra memuru olarak görev alıyoruz. Sabah saatlerinde eşimle birlikte evden çıktık. Bir süre sonra kimliğini bilmediğimiz şahıslar binamızın çevresinde resmen keşif yapıyorlar. Sonrasında binaya giriyorlar. Biz yeni evliydik. Düğünde ailemin taktığı bilezik, para ve teknolojik aletler çalındı. Şüphelilerin yakalanmasını istiyoruz" dedi.

"Geriye sadece yüzüklerimiz kaldı"

Eş Nazlı Gemcioğlu ise, "Akşam işten döndüğümüzde kapımızın zorlandığını ve kilidinin kırıldığını gördük. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Evin içerisine girdiğimizde ise ortalığın darmadağın olduğunu ve altın ile bazı eşyalarımızın çalındığını fark ettik. Düğünden geriye kalan tek şey parmağımızdaki yüzükler. Bütün birikimlerimiz bir anda çalındı. Hırsızların bir an önce yakalanıp gerekli cezaları almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Sancaktepe'de yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku
Sancaktepe'de yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku
Sancaktepe'de yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku
Sancaktepe'de yeni evli çifte 136 bin liralık hırsızlık şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur

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