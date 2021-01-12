SANCAKTEPE'DE YAŞI KÜÇÜK ÇOCUĞUN TÜTÜN SATTIĞI DÜKKANA BASKIN

SANCAKTEPE'de tütün ürünleri satılan bir dükkanda yaşı küçük çocuğun tütün satışı yaptığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Polis dükkana baskın düzenledi, o anlar kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta Sancaktepe Meclis Mahallesi'nde bulunan bir dükkana baskın düzenledi. Baskında Z.A. isimli yaşı küçük olan çocuk dükkanda tütünlerin bulunduğu rafların arkasında bulundu. Z.A polis ekipleri tarafından yaşı küçük olması nedeniyle muhafaza altına alındı. Dükkanda bulunan İ.A. (44) ve B.A. (42) küçük yaşta çocuğa tütün satışı yaptırmaktan gözaltına alındı. Dükkanda yapılan aramalarda ise 200 kilogram kıyılmış tütün, 20 adet kilitli poşet içerisinde toplam 4 bin 500 adet satışa hazır halde boş makaron ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı