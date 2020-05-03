Sancaktepe'de yapımına başlanan hastane inşaatı hızla devam ediyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu günkü mesajlarında yer verdiği Sancaktepe Hastanesi'nin yapımına hızla devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu günkü mesajlarında yer verdiği Sancaktepe Hastanesi'nin yapımına hızla devam ediyor.

Tamamlandığında bin yatak kapasitesi ile hizmet verebilecek olan hastanenin tamamlanan örnek hasta odası görüntülendi.

Kaynak: AA