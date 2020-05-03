Sancaktepe'de yapımına başlanan hastane inşaatı hızla devam ediyor
03.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:53
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu günkü mesajlarında yer verdiği Sancaktepe Hastanesi'nin yapımına hızla devam ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu günkü mesajlarında yer verdiği Sancaktepe Hastanesi'nin yapımına hızla devam ediyor.
Tamamlandığında bin yatak kapasitesi ile hizmet verebilecek olan hastanenin tamamlanan örnek hasta odası görüntülendi.
Kaynak: AA