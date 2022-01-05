Sancaktepe'de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sancaktepe'de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor Vatandaş, metro yapımını durdurup tünelleri kapatan İBB'ye tepkili İBB'nin yönetiminin AK Parti'de olduğu dönemde Sancaktepe'de yapımına başlanan ancak CHP döneminde İBB tarafından yapımı durdurulan ardından da projesi...

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor

Vatandaş, metro yapımını durdurup tünelleri kapatan İBB'ye tepkili

İSTANBUL - İBB'nin yönetiminin Ak Parti'de olduğu dönemde Sancaktepe'de yapımına başlanan ancak CHP döneminde İBB tarafından yapımı durdurulan ardından da projesi iptal edilen metro hattı için açılan tüneller kapatılıyor. Tünellerin içerisine hafriyat kamyonları ile moloz dökülüyor. Metro hattı için açılan tünele hafriyat döküldüğü anlar havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de Ak Parti'li İBB döneminde yapımına başlanan Sancaktepe metrosunun inşaatı, iddiaya göre İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından durduruldu. Daha sonra metro projesi iptal edildi. Metro hattı için açılan tüneller de hafriyat kamyonlarıyla içerisine moloz dökülerek kapatılmaya başlandı. İlçelerine metro hattının gelmesini bekleyen Sancaktepeliler, yaşanan durum nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren Sancaktepeli bir vatandaş, "Burasını AK Parti açtı. Sonra bunlar geldi. Hiçbir şey yapmadılar. İstanbul çok güzel olacaktı en kötü oldu. Milletin parasıyla kapatıyor. Millet zarar ediyor. Millet buradan kalkıp Çekmeköy'e gidiyor. Devlet el attığı yere devam ediyor. Devletin el atmadığı yerde hiçbir şey yapmıyor" dedi.

Öte yandan metro hattı için açılan tünele hafriyat kamyonuyla moloz döküldüğü anlar drone ile havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor

Sancaktepe'de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor

Sancaktepe'de yapımı durdurulan metronun tünelleri molozla kapatılıyor

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Son Dakika! İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi? İçişleri'nden iddiaya yanıt geldi

Son Dakika! İBB'ye teftiş için gönderilen müfettiş AK Partili mi? İçişleri'nden iddiaya yanıt geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title