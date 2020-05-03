Sancaktepe'de yapımı devam eden Pandemi Hastanesi içeriden görüntülendi
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Sancaktepe'de yapımı devam eden Pandemi Hastanesi içeriden görüntülendi

Sancaktepe'de yapımı devam eden Pandemi Hastanesi içeriden görüntülendi
03.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:10

Sancaktepe'de yapımı devam eden Pandemi Hastanesi içeriden görüntülendi Sancaktepe'de yapımı devam eden Pandemi Hastanesinin yüzde 80'i tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe'de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı.

Sancaktepe'de yapımı devam eden Pandemi Hastanesi içeriden görüntülendi

Sancaktepe'de yapımı devam eden Pandemi Hastanesinin yüzde 80'i tamamlandı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe'de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı. Sancaktepe'deki salgın hastanesi basın mensuplarına açıldı. Toplam 184 bin metrekare alana kurulan hastanenin yüzde 80'i tamamlanırken, sahra hastanelerinin Ramazan Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Pandemi Hastanesi havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanelerinin yapımı aralıksız devam ediyor. Çok sayıda işçi ve iş makineleriyle hız kesmeden devam eden çalışmalarda hastanenin bazı bölümlerinin duvarları yerleştirilmeye devam ediyor. Sancaktepe'deki hastanenin ise yüzde 80'i tamamlandı. 9 Nisan'da çalışmaları başlayan hastane 70 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 184 bin metrekare alan kuruldu.

Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. 1008 yatak kapasiteli hastanenin her odası ise tek kişilik olarak hazırlanırken, yine her oda ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor. Ameliyathaneleri MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, ultrason, çamaşırhane, yemekhane gibi bir hastanede bulunması gereken son teknoloji bütün imkanların bulunduğu hastane tam teşekküllü bir hastane alt yapısına sahip olacak. Her hastane inşaatında ise 4 bin işçi 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Hastanenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açılması bekleniyor. Sancaktepe'deki hastane dün basın mensuplarına açıldı. Tek katlı, son teknoloji ile hazırlanmış hastanede, tek kişilik odalarda hastanın rahat etmesi için her türlü konfor düşünülmüş. Tamamlanan odalarda, Hasta yatakları yerleştirilirken, televizyondan refakatçı koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkat edilerek hazırlanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sosyal medyadan görüntülerini paylaştığı sahra hastanesi büyük beğeni toplarken, çok kısa sürede inşa edilen hastanelerin kalitesi ise göz doldurdu. Öte yandan Pandemi Hastanesi drone ile havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe'de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı. Videoda içerisinde de konuşma yapan Erdoğan, Hastanelerin 45 gün içerisinde bitirileceğini ve biner yataklı hastanelerin halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Sancaktepe'de yapımı devam eden Pandemi Hastanesi içeriden görüntülendi

Kaynak: İHA

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