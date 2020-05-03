Sancaktepe'de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi
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Sancaktepe'de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi

Sancaktepe'de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi
03.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:57

Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanelerinin yapımı aralıksız devam ediyor.

Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanelerinin yapımı aralıksız devam ediyor. Sancaktepe'de yüzde 80'i tamamlanan hastane görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Sancaktepe'de 9 Nisan'da çalışmalarına başlayan hastanenin yüzde 80'i tamamlandı. 70 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, toplamda 184 bin metrekare alana kurulu. İki bölüm halinde 8 bloktan oluşan bin 8 yatak kapasiteli hastanenin her odası ise tek kişilik olarak hazırlanırken, yine her oda ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor. Ameliyathaneleri MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, ultrason, çamaşırhane, yemekhane gibi bir hastanede bulunması gereken son teknoloji bütün imkanların bulunduğu hastane, tam teşekküllü bir hastane alt yapısına sahip olacak. Her hastane inşaatında ise 4 bin işçi üç vardiya şeklinde çalışıyor. Hastanenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açılması bekleniyor.

Sancaktepe'deki hastane dün basın mensuplarına açıldı. Tek katlı son teknoloji ile hazırlanmış hastanede, tek kişilik odalarda hastanın rahat etmesi için her türlü konforun düşünüldüğü görüldü. Tamamlanan odalara hasta yatakları yerleştirilirken, televizyondan refakatçı koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkatlice hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sosyal medyadan görüntülerini paylaştığı sahra hastanesi büyük beğeni toplarken, çok kısa sürede inşa edilen hastanelerin kalitesi ise göz doldurdu. Pandemi hastanesi drone ile havadan da görüntülendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul Yeşilköy ve Sancaktepe'de inşaatı devam eden salgın hastanelerinden görüntüler paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" dedi. Erdoğan, ayrıca biner yataklı hastanelerin 45 gün içerisinde bitirilecek halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Sancaktepe'de yapımı devam eden pandemi hastanesi görüntülendi

Kaynak: İHA

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