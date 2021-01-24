Son dakika haberleri: Sancaktepe'de yangın çıkan minibüsteki patlamalar paniğe neden oldu (1)

Son dakika haberi... SANCAKTEPE Eyüpsultan Mahallesi Sandalcı sokak üzerinde su saatleri imalatı yapılan fabrikanın yanında bulunan minibüste yangın çıktı.

SANCAKTEPE Eyüpsultan Mahallesi Sandalcı sokak üzerinde su saatleri imalatı yapılan fabrikanın yanında bulunan minibüste yangın çıktı. Minibüste patlamalar meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin minibüsü söndürme çalışmaları devam ederken polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı