SANCAKTEPE'DE YANGIN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
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SANCAKTEPE'DE YANGIN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'de 2 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

SANCAKTEPE'de 2 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Abdurrahmangazi Mahallesi Mutlu Sokak'ta bulunan 2 katlı binada, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına Sancaktepe ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Dumanlar binayı sararken, bu sırada içerde olan bir kişi ise dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SANCAKTEPE'DE YANGIN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
SANCAKTEPE'DE YANGIN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
SANCAKTEPE'DE YANGIN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
SANCAKTEPE'DE YANGIN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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