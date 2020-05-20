Sancaktepe'de uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada
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Sancaktepe'de uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada

SANCAKTEPE'de uyuşturucu madde satışı ve ticareti yaptığını tespit ettiği bir kişinin adresini basan polis, evin içinde kurulmuş sera düzeneği ile yetiştirilen 347 kilo hint keneviri ele geçirdi.

Sancaktepe'de uyuşturucu serasına dönüştürülen eve operasyon kamerada
20.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:00

SANCAKTEPE'de uyuşturucu madde satışı ve ticareti yaptığını tespit ettiği bir kişinin adresini basan polis, evin içinde kurulmuş sera düzeneği ile yetiştirilen 347 kilo hint keneviri ele geçirdi. 

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde Ali K. isimli bir kişinin uyuşturucu imalatı ve satışını yaptığını tespit eden polis, adrese yaptığı baskında evin içine kurulmuş sera düzeneği ile yetiştirilen 347 kilo kenevir buldu. 

EVİ SERA'YA ÇEVİRDİ 

Hint keneviri tarlasına çevrilen evde, 110 kök halinde 347 kilo 300 gram hint keneviri, 500 gram satışa hazır uyuşturucu skunk maddesi, 31 adet tüpler içerisinde kenevir tohumu, 14 şişe sentetik sıvı, 19 kilo gübre ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. 

Evde hint kenevirinin yetişmesine uygun ortam sağlamak için ısıtıcılı ışıklar, led ışıklar, ısı dağıtım fan düzeneği, vantilatör, buhar makinası, akım şalter düzeneği, ortam ısı düzeneği için kullanılan cihazlara da polis tarafından el konuldu. 

TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve satmak" suçundan tutuklandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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