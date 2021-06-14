Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı
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Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzhelika Srabiants'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzhelika Srabiants'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre Anzhelika Srabiants'ın Sancaktepe'deki evinde bulunduğu sırada balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen B.E'nin de "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Cep telefonuyla çekildiği belirlenen ve savcılık dosyasına giren 2 dakika 9 saniyelik görüntülerde, Ukraynalı model Anzhelika Srabiants'ın balkon tırabzanlarında asılı olduğu görülüyor.

Şüpheli B.E. tarafından çekildiği iddia edilen görüntülerde, Anzhelika Srabiants'ın ağlayarak yardım istediği de duyuluyor.

Olayın geçmişi

Alınan bilgiye göre Ukraynalı model Anzhelika Srabiants, 10 Haziran'da Sancaktepe'deki evinde bulunduğu sırada balkondan düşerek hayatını kaybetmişti.

Ukraynalı modelin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olay sırasında evde bulunduğu belirlenen B.E. (32) ise gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli B.E, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmiş, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli B.E'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Şüpheli B.E. hakimlikteki sorgusunda, "O sırada evde Anzelika ile ikimizdik. Balkondan kendisini aşağıya attı. Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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