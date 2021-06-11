Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
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Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı

Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın evinin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı.

Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın evinin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Anzelika Sraufant, Sancaktepe'deki evinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Çevreden olayı görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sraufant'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ukraynalı modelin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olay sırasında evde bulunduğu belirlenen B.E. (32) ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli B.E., savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli B.E'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli B.E. hakimlikteki sorgusunda, "O sırada evde Anzelika ile ikimizdik. Balkondan kendisini aşağıya attı. Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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