Sancaktepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Sancaktepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sancaktepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de öğrenci servis minibüsüyle başka bir minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de öğrenci servis minibüsüyle başka bir minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Paşaköy Adnan Sokak'ta, Berkan S. idaresindeki 34 LAL 650 plakalı öğrenci servis minibüsü, öğrencileri okula bıraktıktan sonra 34 DD 2629 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücü Berkan S. ile diğer minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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