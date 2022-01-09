Sancaktepe'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de bir araca ve ardından su kanalına çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BS 599 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Sancaktepe mevkisinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak, aynı yönde ilerleyen bir araca, ardından su kanalına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri

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