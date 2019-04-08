Sancaktepe'de Trafik Kazası

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Samandıra Kartal bağlantı yolu yan yolda ilerleyen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ES 8718 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra karşı yönden gelen Ali K. yönetimindeki 34 FF 9442 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kaza sonucu otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları otomobilden kurtararak, çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA