Sancaktepe'de tırın çarptığı kadın yaralandı
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Sancaktepe'de, yolun karşısına geçtiği sırada tırın çarpması sonucu yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, yolun karşısına geçtiği sırada tırın çarpması sonucu yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Meclis Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde olan Cavit Y. idaresindeki 34 KL 3093 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki Fatma Günel'e çarptı.
Tırın, ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Günel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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