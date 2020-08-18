SANCAKTEPE'DE TEMİZLEDİĞİ EVLERDEN 100 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN KADIN YAKALANDI
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SANCAKTEPE'DE TEMİZLEDİĞİ EVLERDEN 100 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN KADIN YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Sancaktepe'de temizlik için gittiği 3 farklı evden yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldığı iddia edilen kadın yakalandı.

18.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:29

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA Sancaktepe'de temizlik için gittiği 3 farklı evden yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldığı iddia edilen kadın yakalandı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerle 3 farklı evden yapılan hırsızlık yapıldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler şüphelinin üç adreste temizlik yapan Günnur S.'den şüphelenerek, evinde arama yaptı. Şüphelinin evindeki aramalarda 20 adet küpe, 5 adet kolye,4 adet kolye ucu, 2 adet bileklik, 2 adet bileklik ucu, 4 adet altın zincir ele geçirildi. Emniyete getirilen Günnur S. suçunu itiraf etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SANCAKTEPE'DE TEMİZLEDİĞİ EVLERDEN 100 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN KADIN YAKALANDI

Kaynak: DHA

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