Sancaktepe'de telefon almadığı gerekçesiyle annesine silah doğrultup darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Sancaktepe'de istediği telefonu almadığı gerekçesiyle annesine silah doğrultup darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Sancaktepe'de istediği telefonu almadığı gerekçesiyle annesine silah doğrultup darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da, Genç Osman Caddesi Beyti Sokak'ta H.B. (28), istediği telefonu almaması nedeniyle annesi S.B'ye (58) silah doğrulttu. Bir süre tartışan Balcı, silahla annesinin kafasına vururken çevrede kendisine müdahale etmek isteyen bazı kişilere de saldırdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, silaha el koydu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli H.B'nin "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu