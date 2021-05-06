Sancaktepe'de "tapu dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik" operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Sancaktepe'de "tapu dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik" operasyonunda 5 kişi yakalandı

Sancaktepe'de 'tapu dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik' operasyonunda 5 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Adem Koç - Haberler | Güncel

Sancaktepe'de, gayrimenkul alım satımında "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Sancaktepe'de, gayrimenkul alım satımında "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

Sancaktepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tapu Müdürlüğü tarafından Asayiş Büro Amirliğine 29 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" ihbarı bildirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihten itibaren görevli personeller tarafından şüphelilerin takibinin titizle yapıldığı ve şüphelilerin işlem esnasında yakalandığı bildirildi.

Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında S.K., M.K., R.K., M.I., Ü.A.'nın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç

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